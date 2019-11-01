В Ивано-Франковской области за газ задолжал каждый второй потребитель

По состоянию на 31 октября 2019 года 54% потребителей природного газа имеют задолженность перед ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" за потребленный газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общий долг клиентов компании, использующих газ в быту, составил 354 млн гривен. Это на 20% больше, по сравнению с прошлым годом.

По словам пресс-службы, с наступлением холодов объемы потребления газа растут. Соответственно растут и платежи за газ. От своевременной и полной их уплаты зависит бесперебойность и безопасность поставки газа в регионе. Чаще всех уклоняются от уплаты счетов за потребленный газ владельцы больших частных домов. В то же время, потребители с небольшими доходами стараются вовремя рассчитываться.

"Мы продолжаем активную работу с потребителями-должниками. Для того чтобы обеспечить бесперебойное газоснабжение нашим клиентам, мы должны вовремя рассчитываться с его владельцем - НАК "Нафтогаз Украина" за уже потребленные объемы природного топлива", - сообщает начальник отдела расчетов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" Леся Хараим.

Согласно действующему законодательству, компания-поставщик газа вынуждена прекращать поставки газа должникам. Первым шагом к этому является письменное предупреждение о прекращении газоснабжения. За 10 месяцев этого года было вручено 22 тыс. предупреждений на общую сумму задолженности 81 млн гривен.

"Если реакции и понимания со стороны потребителя нет, по доверенности на отключение поставщика происходит прекращения газоснабжения, а дело передается в суд. С начала года было отключено 3918 домохозяйств. После отключения почти 80% потребителей погашают задолженность в течение нескольких дней. Для восстановления газоснабжения необходимо погасить не только долг, но и возместить расходы по восстановлению газоснабжения. Еще 152 дела на должников было передано в суд. Если потребитель не может оплатить всю сумму задолженности, он имеет право заключить договор реструктуризации", - говорится в сообщении.

"Ивано-Франковскгаз Сбыт" также напоминает потребителям-должникам, что органы социальной защиты населения назначают субсидии потребителям, которые имеют просроченную более двух месяцев задолженность по оплате услуг газоснабжения. Поэтому необходимо найти возможность рассчитаться за потребленный газ для недопущения дальнейшего накопления долгов и прекращения газоснабжения.