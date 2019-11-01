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У Івано-Франківській області за газ боргує кожен другий споживач

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Загальний борг клієнтів компанії, що використовують газ в побуті, сягнув  354 млн гривень

Станом на 31 жовтня 2019 року 54% споживачів природного газу мають заборгованість перед ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" за спожитий газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Загальний борг клієнтів компанії, що використовують газ в побуті, сягнув 354 млн гривень. Це на 20% більше, порівняно з минулим роком.

За словами прес-служби, з настанням холодів обсяги споживання газу зростають. Відповідно зростають платежі за газ. Від своєчасної та повної їх сплати залежить безперебійність та безпека постачання газу в регіоні. Частіше за всіх ухиляються від сплати рахунків за спожитий газ власники великих приватних будинків. В той же час, споживачі із невеликими доходами намагаються вчасно розраховуватись.

"Ми продовжуємо активну роботу зі споживачами-боржниками. Для того щоб забезпечити безперебійне газопостачання нашим клієнтам, ми повинні вчасно розраховуватися з його власником - НАК "Нафтогаз Україна" за уже спожиті обсяги природного палива", - повідомляє начальник відділу розрахунків "Івано-Франківськгаз Збуту" Леся Хараїм.

Згідно чинного законодавства, компанія-постачальник газу змушена припиняти поставки газу боржникам. Першим кроком до цього є письмове попередження про припинення газопостачання. За 10 місяців цього року було вручено 22 тис. попереджень на загальну суму заборгованості 81 млн гривень.

"Якщо реакції і розуміння з боку споживача немає, за дорученням на відключення постачальника відбувається припинення газопостачання, а справа передається до суду. З початку року було відключено 3918 домогосподарств. Після відключення майже 80% споживачів погашають заборгованість протягом кількох днів. Для відновлення газопостачання необхідно погасити не лише борг, а й відшкодувати витрати за відновлення газопостачання. Ще 152 справи на боржників було передано до суду. Якщо споживач не може оплатити усю суму заборгованості, він має право укласти договір реструктуризації", - йдеться у повідомленні.

"Івано-Франківськгаз Збут" також нагадує споживачам-боржникам, що органи соціального захисту населення не призначають субсидію споживачам, які мають прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг газопостачання. Тому необхідно знайти можливість розрахуватися за спожитий газ для недопущення подальшого накопичення боргів та припинення газопостачання.

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