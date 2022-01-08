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В Ивано-Франковской области в ДТП погиб 5-месячный младенец

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Прикарпатье, Суббота 08 января 2022 05:59
В Ивано-Франковской области в ДТП погиб 5-месячный младенец Фото: в Ивано-Франковской области в ДТП погиб 5-месячный младенец (facebook.com/frankivsk.police)
Автор: Анна Полисученко

В Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб 5-месячный младенец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Ивано-Франковской области.

"Авария со смертельным исходом, в которой погибла пятимесячная девочка, и травмировались трое взрослых, произошла на Коломыйщине. 7 января около 18:50 произошла авария на перекрестке дорог Р-24 "Татаров-Каменец-Подольский" и Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, 30-летний водитель Toyota Rav 4 поворачивал со второстепенной дороги в селе Ценява на главную, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Peugeot Expert.

После столкновения авто Toyota отбросило в кювет. На место происшествия прибыли и спасатели.

В результате аварии погиб пятимесячный младенец из автомобиля Toyota, а также пострадали водитель и двое пассажиров - женщина и пожилой мужчина.

"57-летний водитель Peugeot Expert не травмировался, в автомобиле находился сам", - отмечают в полиции.

По информации правоохранителей, оба водителя были трезвы.

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ДТП Ивано-Франковская область Прикарпатье
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