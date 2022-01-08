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В Івано-Франківській області в ДТП загинуло 5-місячне немовля

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Прикарпаття, Субота 08 січня 2022 05:59
В Івано-Франківській області в ДТП загинуло 5-місячне немовля Фото: в Івано-Франківській області в ДТП загинуло 5-місячне немовля (facebook.com/frankivsk.police)
Автор: Анна Полисученко

В Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії загинуло 5-місячне немовля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Івано-Франківської області.

"Аварія зі смертельним результатом, в якій загинула п'ятимісячна дівчинка, і травмувалися троє дорослих, сталася на Коломийщині. 7 січня близько 18:50 сталася аварія на перехресті доріг Р-24 "Татарів-Кам'янець-Подільський" та Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига", - йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, 30-річний водій Toyota Rav 4 повертав з другорядної дороги в селі Ценява на головну, не переконався в безпеці маневру і зіткнувся з автомобілем Peugeot Expert.

Після зіткнення авто Toyota відкинуло в кювет. На місце події прибули і рятувальники.

В результаті аварії загинуло п'ятимісячне немовля з автомобіля Toyota, а також постраждали водій і двоє пасажирів - жінка і літній чоловік.

"57-річний водій Peugeot Expert не травмувався, в автомобілі перебував сам", - зазначають у поліції.

За інформацією правоохоронців, обидва водії були тверезі.

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ДТП Івано-Франківська область Прикарпатье
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