В Ивано-Франковской области автомобиль столкнулся с автокраном, пострадали двое подростков

В Ивано-Франковской области автомобиль столкнулся с автокраном. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое человек, из них двое подростков.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, в Микуличине на улице Грушевского 36-летний водитель Fiat Doblo, двигаясь в сторону г. Яремче, на закругленном участке дороги, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Он допустил столкновение с грузовым автокраном "МАЗ" под управлением 47-летнего жителя Надвирнянского района.

В Результате аварии три пассажира автомобиля Fiat Doblo получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. Среди пострадавших двое подростков 15 и 13 лет.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

Напомним, в Львовской области столкнулись два автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали четыре человека.

Кроме того, в Хмельницкой области в ДТП погиб один человек и еще четверо травмировались.