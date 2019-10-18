В "Ивано-Франковскгазе" рассказали, на что направят средства из нового тарифа

Средства с нового тарифа АО "Ивано-Франковскгаз" направит на поддержку текущей работы сетей, экстренный ремонт газопроводов, модернизацию газораспределительной системы, работу аварийно-диспетчерской службы, установку, замену, поверку счетчиков, сервисы для клиентов, налоги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На прошлой неделе госрегулятор НКРЭКУ утвердил новый подход оплаты услуг доставки газа для потребителей и рассмотрел проект нового тарифа на распределение. Стоимость услуги будет зависеть от объема газа, использованного потребителем за предыдущий год. Она будет выплачиваться равными частями в течение года. Впервые за последние пять лет Нацкомиссия предусмотрела в тарифе АО "Ивано-Франковскгаз" увеличение расходов на модернизацию системы газоснабжения – на 40,5 млн гривен. По состоянию на сегодня в Ивано-Франковской области замортизированными являются 1922 км сетей. Из-за многолетнего недофинансирования отрасли, эта цифра ежегодно увеличивается, что угрожает безаварийному и бесперебойному газоснабжению", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, новый тариф позволит компании капитально отремонтировать и заменить 41 км сетей. Это вдвое больше чем в этом году, и втрое, чем в 2018 году. Кроме того, предусмотрено увеличение финансирования на шкафные регуляторные пункты, которые круглосуточно поддерживают давление газа в сети на необходимом уровне. С нового тарифа компания сможет закупить 57 ШРП. Для сравнения, это почти вдвое больше чем в этом году.

"Дополнительные средства будут выделены и на безопасность потребителей газа, в частности работу аварийно-диспетчерской службы. На Прикарпатье газифицировано более 600 населенных пунктов, от жителей которых поступают свыше 20 тыс. аварийных вызовов в год. Чтобы быстро прибыть на вызов и локализовать аварийную ситуацию, бригада АДС должна иметь специализированный автомобиль укомплектованный необходимыми приборами. Но автотранспорт АО "Ивано-Франковскгаз" более чем на 50% самортизирован. В новом тарифе впервые за последние 6 лет предусмотрена закупка 5 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также предусмотрено финансирование обменного фонда счетчиков. Это приборы учета, которые будут устанавливаться потребителям на время проведения поверки счетчика. Для "Ивано-Франковскгаза" предусмотрено 4,45 млн гривен на приобретение таких приборов. Эти средства позволят приобрести 5240 бытовых счетчиков.

"В структуре нового тарифа предусмотрено и расходы на оплату труда газовиков. Это поможет остановить массовый отток квалифицированных работников. За три года из компании уволилось более тысячи работников. Как правило, это слесари, сварщики, монтеры, водители - люди, которые круглосуточно обеспечивают безаварийное распределение газа", – говорит финансовый директор АО "Ивано-Франковскгаз" Дмитрий Горбатюк.

После утверждения нового тарифа АО "Ивано-Франковскгаз", средний платеж за доставку газа для жителей Прикарпатья составит около 159 гривен в месяц.

По словам пресс-службы, одновременно с наличием тарифных средств на зарплаты, инвестиции, ремонты, учет газа, газораспределительные компании должны иметь оборотные средства для расчетов с другими участниками газового рынка.

"За последние пять лет АО "Ивано-Франковскгаз" получило от деятельности по распределению природного газа убытки на сумму 638 млн гривен. Только в текущем году компания получит убытки на сумму 296 млн гривен. К сожалению, НКРЭКУ в структуре нового тарифа предусмотрела очень медленное возмещение убытков за предыдущие периоды. Например, в новом тарифе "Ивано-Франковскгаз" в качестве компенсации должен получить 100,3 млн гривен, в то время как задолженность компании перед другими участниками газового рынка составляет 562,1 млн гривен. Поэтому при таком финансировании компенсаций, АО "Ивано-Франковскгаз" понадобится около 6 лет, чтобы рассчитаться с контрагентами. Поэтому проблема долгов между участниками газового рынка не решается новыми тарифами", - говорится в сообщении.