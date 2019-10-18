У "Івано-Франківськгазі" розказали, на що спрямують кошти з нового тарифу

Кошти з нового тарифу АТ "Івано-Франківськгаз" спрямує на підтримку поточної роботи мереж, екстрений ремонт газопроводів, модернізацію газорозподільної системи, роботу аварійно-диспетчерської служби, встановлення, заміну, повірку лічильників, сервіси для клієнтів, податки. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Минулого тижня держрегулятор НКРЕКП затвердив новий підхід оплати послуг доставки газу для споживачів та розглянув проект нового тарифу на розподіл. Вартість послуги залежатиме від обсягу газу використаного споживачем за попередній рік. Вона сплачуватиметься рівними частинами впродовж року. Вперше за останні п’ять років Нацкомісія передбачила у новому тарифі АТ "Івано-Франківськгаз" збільшення витрат на модернізацію системи газопостачання – на 40,5 млн гривень. Станом на сьогодні в Івано-Франківській області замортизованими є 1922 км мереж. Через багаторічне недофінансування галузі, ця цифра щороку збільшується, що загрожує безаварійному та безперебійному газопостачанню", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, новий тариф дозволить компанії капітально відремонтувати та замінити 41 км мереж. Це вдвічі більше ніж цього року, та втричі, ніж у 2018 році. Окрім того, передбачено збільшення фінансування на шафові регуляторні пункти, які цілодобово підтримують тиск газу в мережі на необхідному рівні. З нового тарифу компанія зможе закупити 57 ШРП. Для порівняння, це майже вдвічі більше ніж цього року.

"Додаткові кошти будуть виділені і на безпеку споживачів газу, зокрема роботу аварійно-диспетчерської служби. На Прикарпатті газифіковано понад 600 населених пунктів, від мешканців яких надходять понад 20 тис. аварійних викликів на рік. Щоб швидко прибути на виклик та локалізувати аварійну ситуацію, бригада АДС повинна мати спеціалізований автомобіль укомплектований необхідними приладами. Але автотранспорт АТ "Івано-Франківськгаз" більш ніж на 50% замортизований. В новому тарифі вперше за останні 6 років передбачено закупівля 5 одиниць спецтехніки", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що також передбачене фінансування обмінного фонду лічильників. Це прилади обліку, які будуть встановлюватись споживачам на час проведення повірки лічильника. Для "Івано-Франківськгазу" передбачено 4,45 млн гривень на придбання таких приладів. Ці кошти дадуть змогу придбати 5240 побутових лічильників.

"В структурі нового тарифу передбачено і витрати на оплату праці газовиків. Це допоможе зупинити масовий відтік кваліфікованих працівників. За три роки з компанії звільнилося понад тисяча працівників. Як правило, це слюсарі, зварники, монтери, водії - люди, які цілодобово забезпечують безаварійний розподіл газу", – каже фінансовий директор АТ "Івано-Франківськгаз" Дмитро Горбатюк.

Після затвердження нового тарифу АТ "Івано-Франківськгаз", середній платіж за доставку газу для мешканців Прикарпаття складатиме близько 159 гривень на місяць.

За словами прес-служби, одночасно з наявністю тарифних коштів на зарплати, інвестиції, ремонти, облік газу, газорозподільні компанії повинні мати оборотні кошти для розрахунків з іншими учасниками газового ринку.

"За останні п’ять років АТ "Івано-Франківськгаз" отримало від діяльності з розподілу природного газу збитки на суму 638 млн гривень. Тільки в поточному році компанія отримає збитків на суму 296 млн гривень. На жаль, НКРЕКП в структурі нового тарифу передбачила дуже повільне відшкодування збитків за попередні періоди. Наприклад, в новому тарифі "Івано-Франківськгаз" в якості компенсації має отримати 100,3 млн гривень, в той час як заборгованість компанії перед іншими учасниками газового ринку складає 562,1 млн гривень. Тому при такому фінансуванні компенсацій, АТ "Івано-Франківськгаз" знадобиться близько 6 років, щоб розрахуватись з контрагентами. Тому проблема боргів між учасниками газового ринку не розв’язується новими тарифами", - йдеться у повідомленні.