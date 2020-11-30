"Ивано-Франковскгаз": в зимний период количество вызовов на АДС возрастает вдвое

Газовый вентиль (dtek.com)

Осенью количество вызовов на "104" в Ивано-Франковской области выросло на 30%. С начала года аварийно-диспетчерская служба "Ивано-Франковскгаза" обработала 20 тысяч обращений.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Если летом за день поступает до 60 обращений, то сейчас – 90. И эта цифра растет. Как показывает статистика прошлого года, при минусовой температуре экстренная служба обрабатывает около 140 вызовов в день. Главная причина резкого роста количества вызовов – самовольная установка потребителями газовых приборов для обогрева помещений, вмешательством в конструкцию системы газоснабжения и газовых приборов, а также их ненадлежащее техническое состояние", - говорится в сообщении.

Чтобы вовремя отреагировать на вызов и не допустить чрезвычайно ситуации, круглосуточно работает 30 бригад "104". Это 384 работника: мастера, слесари, водители и диспетчеры. В этом году они обработали 20 тысяч вызовов и преодолели 344 тысяч км. Ведь, по словам пресс-службы, чтобы доехать в населенный пункт сельской местности, бригаде "104" иногда нужно проехать десятки километров.

"Просим потребителей, которые сообщают о запахе газа в помещении, правдиво предоставлять информацию диспетчеру: есть ли дома больные. Наша бригада, независимо от ответа потребителя, обязательно приедет. Но если в доме есть больной, после вызова сразу проведет дезинфекцию защитных костюмов и специального автомобиля с оборудованием", - говорит начальник АДС "Ивано-Франковскгаза" Сергей Прокопенко.

Также в пресс-службе отметили, что для защиты работников и потребителей от инфицирования коронавирусом, экстренная служба "Ивано-Франковскгаза" ежедневно проводит дезинфекцию 30 спецавтомобилей АДС изнутри и снаружи.