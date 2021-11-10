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"Ивано-Франковскгаз" установил 54 новых ШГРП производства RGC Production

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Ивано-Франковск, Среда 10 ноября 2021 18:30
"Ивано-Франковскгаз" установил 54 новых ШГРП производства RGC Production ШГРП производства RGC Production (if.dsoua.com)
Автор: Мария Тарарыева

В Ивано-Франковской области газовики АО "Ивано-Франковскгаз" в этом году заменили 54 старых изношенных шкафных газорегуляторных пункта (ШГРП) на новые, производства RGC Production. Новое оборудование обеспечивает стабильную и бесперебойную подачу газа в дома 24 тысяч потребителей компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаза".

В компании отмечают, что ШГРП обеспечивают корректную и бесперебойную работу газовых приборов, рассчитанных на низкое давление. Такие пункты оснащены современной автоматикой и качественными итальянскими регуляторами давления.

"Независимо от объемов использования газа, ШГРП RGC Production регулируют, снижают и поддерживают стабильное давление газа в сетях, благодаря чему потребители газа стабильно и бесперебойно 24/7 получают голубое топливо. Кроме того, это оборудование укомплектовано специальными фильтрами, которые очищают газ перед подачей потребителям", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, плановая замена ШГРП является частью программы по модернизации и редизайну газораспределительной системы компании.

"Такие работы финансируются за счет тарифа на распределение газа, поэтому своевременная оплата услуги доставки газа нашими потребителями гарантирует содержание газораспределительных сетей и оборудования на них в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении.

До конца 2021 года "Ивано-Франковскгаз" планирует установить еще 35 новых ШГРП. Всего специалисты компании обслуживают 2053 ШРП региона.

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Ивано-Франковск Газ
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