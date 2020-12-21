"Ивано-Франковскгаз Сбыт": каждый второй клиент компании является должником

Каждый второй клиент ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" является должником. Только в декабре более 60 тысяч потребителей имеют просроченные платежи. В целом население задолжало компании почти 472 млн гривен, что на 36 млн больше по сравнению с ноябрем.

Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаз Сбыта".

"На время действия карантина правительство защитило населения от возможного прекращения предоставления коммунальных услуг в случае неуплаты счетов. Однако некоторые потребители восприняли эту информацию неправильно, подумав, что потребленные ресурсы можно вообще не оплачивать", - отметил Юрий Пылыпив, директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт".

В компании отметили, что ситуация с низким уровнем оплат за газ угрожает бесперебойности поставок энергоресурсов в дома прикарпатцев во время холодов. Ассоциация поставщиков энергоресурсов, в которую входят компании поставщики газа со всей страны, озвучила позицию, что резкое падение уровня оплаты населением за потребленный газ поставило на грань коллапса систему газоснабжения. По информации Государственной службы статистики Украины, долг населения за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 превысил 21,1 млрд гривен.

По словам пресс-службы, оплатить потребленный газ придется в любом случае, а сделать это добровольно - дешевле. Взыскание долга в судебном порядке возлагает на потребителя еще и дополнительные расходы. Ведь кроме основной суммы долга ему придется оплатить судебные издержки (от 210 до 2102 гривен), пеню, инфляционные расходы (3% годовых), а еще, в случае необходимости, и услуги исполнительной службы.

"Наши работники регулярно осуществляют коммуникацию с клиентами напоминая о необходимости оплат счетов, чтобы не доводить дело до суда. С каждым потребителем мы работаем индивидуально и готовы идти на встречу нашим клиентам, поэтому надеемся на их взаимность ", - сообщил Юрий Пылыпив.

В свою очередь, ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" благодарен потребителям, которые вовремя оплачивают счета и напоминает, что в течение декабря продолжается предновогодняя акция "Выиграй 1000 гривен на газ или теплые подарки".

"По условиям акции каждый, кто оплатит "Рекомендованную сумму" в платежке за ноябрь до 30 декабря автоматически станет участником розыгрыша. Среди призов: 10 сертификатов по 1000 грн на газ; 10 термокружок; 10 пледов. Акция проходит с 5 по 30 декабря 2020 года. Победители будут выбраны 31.12.2020 в прямом эфире с помощью сервиса random.org", - говорится в сообщении.