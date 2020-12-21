"Івано-Франківськгаз Збут": кожен другий клієнт компанії є боржником

Кожен другий клієнт ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" є боржником. Тільки в грудні понад 60 тисяч споживачів мають прострочені платежі. В цілому населення заборгувало компанії майже 472 млн гривень, що на 36 млн більше порівняно з листопадом.

Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгаз Збуту".

"На час дії карантину уряд захистив населення від можливого припинення надання комунальних послуг у разі несплати рахунків. Однак деякі споживачі сприйняли цю інформацію неправильно, подумавши, що спожиті ресурси можна взагалі не оплачувати", - зазначив Юрій Пилипів, директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут".

У компанії відзначили, що ситуація з низьким рівнем оплат за газ загрожує безперебійності поставок енергоресурсів в оселі прикарпатців під час холодів. Асоціація постачальників енергоресурсів, в яку входять компанії постачальники газу з усієї країни, озвучила позицію, що різке падіння рівня оплати населенням за спожитий газ поставило на межу колапсу систему газопостачання. За інформацією Державної служби статистики України, борг населення за спожитий природний газ та послуги по його доставці на початок жовтня 2020 перевищив 21,1 млрд гривень.

За словами прес-служби, оплатити спожитий газ доведеться в будь-якому випадку, а зробити це добровільно - дешевше. Стягнення боргу в судовому порядку покладає на споживача ще й додаткові витрати. Адже крім основної суми боргу йому доведеться сплатити судові витрати (від 210 до 2102 гривень), пеню, інфляційні витрати (3% річних), а ще, в разі необхідності, і послуги виконавчої служби.

"Наші працівники регулярно здійснюють комунікацію з клієнтами нагадуючи про необхідність оплати рахунків, щоб не доводити справу до суду. З кожним споживачем ми працюємо індивідуально і готові йти на зустріч нашим клієнтам, тому сподіваємося на їх взаємність ", - повідомив Юрій Пилипів.

У свою чергу, ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" вдячний споживачам, які вчасно оплачують рахунки і нагадує, що протягом грудня триває передноворічна акція "Виграй 1000 гривень на газ або теплі подарунки".

"За умовами акції кожен, хто оплатить "Рекомендовану суму" в платіжці за листопад до 30 грудня, автоматично стане учасником розіграшу. Серед призів: 10 сертифікатів по 1000 грн на газ; 10 термокружок; 10 пледів. Акція проходить з 5 по 30 грудня 2020 року. Переможці будуть обрані 31.12.2020 в прямому ефірі за допомогою сервісу random.org", - йдеться в повідомленні.