"Ивано-Франковскгаз Сбыт" достиг рекордно высокого уровня расчетов за газ

На 1 июня ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" обеспечило рекордно высокий уровень расчетов клиентов за потребленный газ – 99%. Такой показатель расчетов за потребленное голубое топливо превышает показатели оплаты за другие коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что от состояния расчетов потребителей зависят дальнейшие расчеты компании с оптовым поставщиком природного газа – НАК "Нафтогаз Украины" и обеспечения газом населения. По словам пресс-службы, с начала года ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт", как компания-поставщик, на которого возложены государством спецобязательства, перечислило группе НАК "Нафтогаз Украины" более 1,9 млрд гривен. Сейчас доля группы "Нафтогаз" в цене газа для населения составляет почти 90%.

"Увеличить количество расчетов среди наших клиентов нам удалось благодаря комплексному подходу. Прежде всего внедрению новых платежных сервисов и современных стандартов обслуживания. Более 40 тыс. наших клиентов рассчитываются за газ через онлайн сервисы компании. В частности рассчитаться за энергоресурс можно непосредственно из Личного кабинета на сайте 104.ua, мобильного приложения 104 Mobile, 104 Mobile Light, мессенджера Viber или обычного телефона через IVR", - говорит директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

Кроме того, компания продолжает работу с должниками. Как сообщили в пресс-службе, злостным должникам прекращают поставку газа. Первым шагом к этому является письменное предупреждение о прекращении газоснабжения. В частности, с начала года было вручено 19,5 тыс. предупреждений. От газоснабжения отключено 1688 должников. Это 2,5 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В компании отметили, что 100% расчетов за поставленный газ не удалось обеспечить из-за заниженных правительством норм потребления для потребителей без счетчиков и своего времени введенных НКРЭКУ ограничений на приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям.