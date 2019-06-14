"Івано-Франківськгаз Збут" досяг рекордно високого рівня розрахунків за газ

На 1 червня ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" забезпечило рекордно високий рівень розрахунків клієнтів за спожитий газ – 99%. Такий показник розрахунків за спожите блакитне паливо перевищує показники оплати за інші комунальні послуги. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що від стану розрахунків споживачів залежать подальші розрахунки компанії з оптовим постачальником енергоресурсу – НАК "Нафтогаз України" та забезпечення газом населення. За словами прес-служби, від початку року ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут", як компанія-постачальник, на яку покладені державою спецобов’язки, перерахувало групі НАК "Нафтогаз України" понад 1,9 млрд гривень. Наразі доля групи "Нафтогаз" у ціні газу для населення становить майже 90%.

"Збільшити кількість розрахунків серед наших клієнтів нам вдалось завдяки комплексному підходу. Передусім впровадженню нових платіжних сервісів і сучасних стандартів обслуговування. Понад 40 тис. наших клієнтів розраховуються за газ через онлайн сервіси компанії. Зокрема розрахуватися за енергоресурс можна безпосередньо з Особистого кабінету на сайті 104.ua, мобільного додатку 104 Mobile, 104 Mobile Light, месенджера Viber чи звичайного телефону через IVR", - каже директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів.

Окрім того, компанія продовжує роботу із боржниками. Як повідомили у прес-службі, злісним боржникам припиняють поставку газу. Першим кроком до цього є письмове попередження про припинення газопостачання. Зокрема, з початку року було вручено 19,5 тис. попереджень. Від газопостачання відключено 1688 боржників. Це 2,5 більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В компанії відзначили, що 100% розрахунків за поставлений газ не вдалося забезпечити через занижені урядом норми споживання для споживачів без лічильників і свого часу введених НКРЕКП обмежень на приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов.