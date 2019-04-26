"Ивано-Франковскгаз Сбыт": долги за газ выросли в 3,5 раза

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Некоторые клиенты не рассчитались за голубое топливо, а использовали субсидийные средства на собственные нужды

Клиенты "Ивано-Франковскгаз Сбыта" задолжали 630 млн гривен за потребленный газ. Это в 3,5 раза больше, чем в начале отопительного сезона 2018-2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Неплатежи возросли из-за уменьшения количества субсидиантов, рост цены на газ, изменения социальных норм, а также введения монетизации субсидий. Уровень расчетов субсидиантов составил лишь 49,5%. В настоящее время 158 тыс. субсидиантов имеют долги за потребленный газ. Общая сумма их неплатежа составила уже 240 млн гривен. И ежемесячно долг растет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с марта 2019 года изменился механизм выплаты жилищных субсидий. Потребители-субсидианты начали получать "живыми" деньгами для оплаты за использованный газ. Однако, некоторые клиенты не рассчитались за голубое топливо, а использовали средства на собственные нужды. Такие должники могут остаться без государственной помощи. Согласно действующему законодательству, субсидиантам в случае просроченной задолженности в сумме более 340 гривен в течение двух месяцев выдача государственной помощи приостанавливается.

"До начала монетизации субсидии, задолженность субсидиантов составляла 82 млн гривен, сейчас 240 млн гривен", - говорит начальник отдела расчетов ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Оксана Крамаренко.

Также в пресс-службе отметили, что за высокий уровень задолженности бытовых потребителей, ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт", как поставщик газа для населения со специальными обязанностями, не может вовремя рассчитаться за поставленный газ. Согласно постановлению Кабмина № 867, условие гарантированных поставок газа населению является не допущения роста задолженности "Ивано-Франковскгаз Сбыта" перед НАК "Нафтогаз Украины".

"Злостным должникам компания вынуждена прекращать поставку газа. Первым шагом к этому является письменное предупреждение о прекращении газоснабжения. С начала года было вручено 4,7 тысяч предупреждений (с отметкой о вручении) на сумму 29 млн гривен", - говорится в сообщении.

В "Ивано-Франковскгаз Сбыте" отметили, что должники рискуют остаться не только без субсидии и газа, но и получить пеню. 1 мая вступают в силу изменения к закону Украины "О жилищно-коммунальные услуги". Нововведения предусматривают уплату пени. Ее размер, согласно закону, составляет 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Вместе с тем, пеня не может превышать размер долга.