"Ивано-Франковскгаз Сбыт": 61 тыс. потребителей получают монетизированные льготы

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В случае возникновения задолженности на сумму более 340 гривен органы соцзащиты должны прекратить начисления субсидии

С 1 октября для 61 тыс. потребителей газа Ивано-Франковской области изменился порядок предоставления государственных льгот – они монетизированы. Отныне средства государственной помощи получают льготники, а не компании, предоставляющие коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаз Сбыта".

С октября средства за льготы потребители газа получают двумя способами: либо наличными на руки, или безналичным путем в "Ощадбанк". Поэтому в дальнейшем платеж за потребленный природный газ начисляется им в полном объеме без учета льготной скидки.

"Часть льготников получают помощь наличными, согласно заявлениям, которые они подали в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения до 15 октября. Такие льготники должны самостоятельно и полностью рассчитаться за потребленный газ", – рассказывает начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Ивано-Франковскгаз" Леся Хараим.

Все остальные льготники получают безналичные средства государственной помощи на счета в "Ощадбанке". Сумму льготы в оплате за газ за них перечисляет AT "Ощадбанк". При этом банк информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением, и не удерживает комиссию за эту операцию. Оставшийся платеж за газ, как и ранее, такие льготники оплачивают самостоятельно.

Со своей стороны ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" напоминает о том, что в случае возникновения задолженности на сумму более 340 гривен органы соцзащиты должны прекратить начисления субсидии.