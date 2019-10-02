"Ивано-Франковскгаз Сбыт": 49% потребителей имеют долги за газ

За потребленный природный газ задолжало 204 тыс. клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыт". Их долг составляет почти 200 млн гривен. В основном это не оплаченные счета за голубое топливо за предыдущие отопительные периоды. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Из-за высокого уровня задолженности бытовых потребителей, ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт", как поставщик газа для населения со специальными обязанностями, не может вовремя рассчитаться за поставленный газ с НАК "Нафтогаз Украины". Других источников финансирования для закупки газа компания не имеет. С целью обеспечения бесперебойного газоснабжения, ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" призывает вовремя оплачивать потребленный газ. Должникам компания должна прекратить поставки газа", - говорится в сообщении.

Первым шагом к прекращению газоснабжения является письменное предупреждение о прекращении газоснабжения. В 2019 году ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" направил должникам более 40 тыс. предупреждений о необходимости оплаты задолженности на сумму более 200 млн гривен. Также, по словам пресс-службы, было отправлено около 20 тыс. поручений на отключение газа потребителям, которые не оплатили задолженность или не заключили договор на реструктуризацию.

"Согласно постановлению Кабмина № 867, условие гарантированных поставок газа населению является не допущение роста задолженности "Ивано-Франковскгаз Сбыта" перед НАК "Нафтогаз Украины". Другими словами, начиная с 1 ноября 2018 года неплатежи нашей компании не должны превысить общей суммы долга по бытовым потребителям, зафиксированную по состоянию на 1 октября прошлого года. В противном случае газоснабжение может быть прекращено", – говорит директор "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Пылыпив.

В пресс-службе отметили, что крупнейшими неплательщиками за газ являются жители Косовского, Тисменицкого районов и Ивано-Франковска. Средний долг одного потребителя-должника составляет около 1100 гривен.