"Івано-Франківськгаз Збут": 49% споживачів мають борги за газ

За спожитий природний газ боргує 204 тис. клієнтів "Івано-Франківськгаз Збут". Їхній борг складає майже 200 млн гривень. Здебільшого це не сплачені рахунки за блакитне паливо за попередні опалювальні періоди. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Через високий рівень заборгованості побутових споживачів, ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" як постачальник газу для населення зі спеціальними обов’язками, не може вчасно розрахуватися за поставлений газ з НАК "Нафтогаз України". Інших джерел фінансування для закупівлі газу компанія не має. З метою забезпечення безперебійного газопостачання, ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" закликає вчасно оплачувати спожитий газ. Боржникам компанія мусить припинити поставки газу", - йдеться у повідомленні.

Першим кроком до припинення газопостачання є письмове попередження про припинення газопостачання. В 2019 році ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" направив боржникам понад 40 тис. попереджень про необхідність оплати заборгованості на суму більше 200 млн гривень. Також, за словами прес-служби, було надіслано близько 20 тис. доручень на відключення газу споживачам, які не сплатили заборгованість або не уклали договір на реструктуризацію.

"Відповідно до постанови Кабміну № 867, умова гарантованих поставок газу населенню є не допущення росту заборгованості "Івано-Франківськгаз Збуту" перед НАК "Нафтогаз України". Іншими словами, починаючи з 1 листопада 2018 року неплатежі нашої компанії не повинні перебільшити загальну суми боргу по побутовим споживачам, зафіксовану станом на 1 жовтня минулого року року. В іншому випадку газопостачання може бути припинено", – каже директор "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів.

У прес-службі зазначили, що найбільшими неплатниками за газ є мешканці Косівського, Тисменицького районів та Івано-Франківська. Середній борг одного споживача-боржника складає близько 1100 гривень.