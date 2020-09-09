"Ивано-Франковскгаз Сбыт": 45% должников могут потерять право на субсидию

Газовый вентиль (УНИАН)

Право на субсидию могут потерять 45% клиентов ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыта", если не погасят долги за газ до 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" напоминает, что согласно постановлению Кабмина №62 от 6 февраля 2019 года, в случае имеющейся просроченной больше месяца задолженности за потребленный газ, общая сумма которой превышает 340 гривен, жилищная субсидия на следующий сезон назначаться не будет.

"1 октября наша компания передаст в органы местного самоуправления, а именно в их структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения, информацию о наличии задолженности за потребленный газ потребителями, претендующих на получение субсидий", - отметила начальник отдела продаж физическим лицам "Ивано-Франковскгаз Сбыта" Леся Хараим.

По состоянию на 1 сентября 101 921 клиентов компании получали от государства помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом, более 46 тысяч из этих домовладельцев задолжали за потребленный газ сумму в 13 233 185 гривен.

В пресс-службе напомнили, что на время карантина "Ивано-Франковскгаз Сбыт" не применяет штрафные санкции за просрочку оплаты за потребленный газ, а также не прекращает поставки газа должникам. Однако имеющийся долг будет основанием для отмены субсидии.

"Обращаем внимание, что клиенты "Ивано-Франковскгаз Сбыта" имеют все возможности оплатить счета за газ дистанционно. Для них работают онлайн сервисы сайта 104.ua: Личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот. Также была разработана экспресс-регистрация, которая позволяет создать Личный кабинет на сайте 104.ua всего за один звонок. Для этого нужно позвонить с мобильного телефона в Контакт-центр по номеру 067 65-65-104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он есть в платежке каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему", - говорится в сообщении.