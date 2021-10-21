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"Ивано-Франковскгаз" на развитие системы газоснабжения направил почти 60 млн гривен

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Ивано-Франковск, Четверг 21 октября 2021 13:04
"Ивано-Франковскгаз" на развитие системы газоснабжения направил почти 60 млн гривен Газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Для обеспечения безаварийной работы системы газоснабжения, "Ивано-Франковскгаз" направил 56,9 млн гривен инвестиций в газораспределительную систему Прикарпатья.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этом году "Ивано-Франковскгаз" заменил 39,9 км стальных подземных газопроводов на полиэтиленовые, 42 шкафных газорегуляторных пунктов, осуществил капитальный ремонт 30 анодных заземлений и станций катодной защиты, предотвращающие коррозию газовых сетей. Также компания провела ряд других работ для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в более 400 тысяч потребителей.

"Газораспределительные сети Прикарпатья требуют комплексного подхода, значительных материальных ресурсов и времени. С каждым годом растет количество сетей, требующих ремонта. Ведь газораспределительная система Прикарпатья является одной из старейших в Украине, большинство труб прокладывались в 50-60 годах прошлого века. Кроме того, газораспределительную систему необходимо привести к европейским стандартам. Сейчас мощность сетей в 4-5 раз больше от необходимого", - говорит главный инженер АО "Ивано-Франковскгаз" Андрей Витрикуш.

В пресс-службе отметили, что в процессе подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты компании провели комплексное приборное обследование 9,5 тысяч км газовых сетей, обнаружили 1,2 тысяч утечек газа на подземных газопроводах и 1,8 тысяч утечек газа на надземных соединениях. Все утечки газа были ликвидированы.

"Все эти работы выполняются за счет средств за распределение природного газа. "Ивано-Франковскгаз" благодарит клиентов, которые своевременно рассчитываются за услуги по распределению природного газа и просит потребителей не наращивать долгов, ведь от своевременных расчетов зависит бесперебойное и безаварийное газоснабжение в домах прикарпатцев", - говорится в сообщении.

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Ивано-Франковск Газ
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