"Ивано-Франковскгаз" проверил почти 5 тысяч км подземных газовых сетей

В 2021 году АО "Ивано-Франковскгаз" планирует обследовать более 10 тысяч км подземных газопроводов. Уже выполнена проверка 4,3 тысяч км подземных газовых сетей и 216,5 тысяч надземных соединений.

Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаза".

"Своевременное устранение выявленных утечек газа на сетях - предохранитель возникновения аварийных ситуаций. Благодаря комплексу работ, который осуществило АО "Ивано-Франковскгаз" обеспечено бесперебойную доставку газа 400 тысячам потребителей региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что газовики выполняют комплексно-приборное обследование состояния труб. Работы предусматривают: обнаружение оси газопровода, глубину его залегания, проверку на повреждение изоляционного покрытия, выявление утечек газа и их ликвидация.

Интервал работ зависит от возраста сетей. Подземные сети старше 25 лет нуждаются в проверке приборным методом каждые три года. Сорокалетние стальные подземные газопроводы проверяют раз в год - таких в области более 28%.

"С начала года выявлено и устранено 13 тысяч утечек газа, - отметил начальник службы контроля за производством АО "Ивано-Франковскгаз" Степан Кошка. - Своевременное реагирование на утечки газа предотвращает значительные потери энергоресурса и обеспечивает безаварийную и бесперебойную доставку голубого топлива нашим клиентам".

По словам пресс-службы, служба комплексного приборного обследования АО "Ивано-Франковскгаз" для диагностики газопроводов использует высокочувствительные газоанализаторы, аппараты поиска подземных коммуникаций и мобильную лабораторию.