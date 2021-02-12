"Ивано-Франковскгаз" продолжает передавать дела должников в суд

В компании передают в суд дела, независимо от суммы задолженности. Если потребитель несколько месяцев не платит за доставку газа и не пишет заявление на реструктуризацию долга – имеет все шансы оплачивать счета за распределение газа в судебном порядке.

"К примеру, в этом году судом было удовлетворено заявления о взыскании долга с жителей села Раковец Богородчанского района. Один потребитель задолжал 2851 гривен, другой – 2992 гривен. Теперь односельчанам придется оплатить судебные расходы - 2,1 тысячи гривен, сумму долга они уже оплатили. В случае несвоевременной оплаты задолженности, потребителям пришлось бы оплатить еще и исполнительный сбор – 10% от суммы долга", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, чтобы получить судебное решение не обязательно иметь долг за распределение в несколько тысяч гривен. В компании приводят пример жителя пгт. Перегинское. Его сумма задолженности составила 700 гривен. Должник год не платил за доставку газа. В этом году пришлось в судебном порядке. В прошлом году, говорят газовики, взыскивались долги за доставку газа в порядке и на сумму менее 500 гривен.

"Как свидетельствует статистика, более 50% должников, дела которых передаются в суд, сразу платят за доставку газа. Остальные потребителей – в судебном порядке. Потеря субсидии, оплата судебных расходов, исполнительского сбора, а в отдельных случаях – запрет выезда за границу, – такие последствия ждут злостных должников нашей компании. Поэтому рекомендуем не дожидаться судебного решения и платить за доставку газа вовремя", - говорит коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик.

В пресс-службе подчеркнули, что компания вынуждена подавать в суд. Ведь эти средства являются главным источником финансирования деятельности газораспределительной компании.

"Предприятие направляет их на содержание аварийно-диспетчерской службы, обслуживание газораспределительной системы, а это более 15,5 тысяч км газопроводов, 826 газорегуляторных пунктов и 1461 шкафной газорегуляторный пункт, а также много другого оборудования. Сюда также входит оплата труда рабочих, налоги и многое другое", - говорится в сообщении.