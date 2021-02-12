RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Івано-Франківськгаз" продовжує передавати справи боржників до суду

Автор: Марія Тарариєва

В січні справи понад 130 боржників "Івано-Франківськгазу" за доставку газу передано до суду. Ще 20 тисяч споживачів отримали досудові повідомлення.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Популярні новини
Назад у 90-ті: як державний монополіст збагатив фіктивну фірму на 2 мільярди 19 січня 2021
"Центренерго" залишило країну без вугілля і змусило просити допомоги у Путіна, - нардеп 20 січня 2021
Обсяг імпорту електроенергії з РФ перевищив 300 млн кіловат-годин з початку 2021, - нардеп 09 лютого 2021
Ціну на газ знизяться вже сьогодні. Шмигаль збирає позачерговий Кабмін 18 січня 2021
Філатов про знижки на електроенергію: Коломойському можна, а містам - ні 28 січня 2021
Маріс Куніцкіс: ринок ВДЕ потребує чіткої стратегії від держави 03 лютого 2021
ТЕС ДТЕК відпрацювали понад плану, покривши всі збої в роботі енергосистеми 7 лютого 08 лютого 2021
Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане для промисловців критичним, - "Укрметалургпром" 22 січня 2021
Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує 18 січня 2021
В Україні знизили ціни на газ до 6,99 гривень за кубометр 18 січня 2021

"Івано-Франківськгаз" продовжує передавати справи боржників до суду. В компанії передають до суду справи, незалежно від суми заборгованості. Якщо споживач кілька місяців не сплачує за доставку газу і не пише заяву на реструктуризацію боргу – має усі шанси сплачувати рахунки за розподіл газу у судовому порядку.

"До прикладу, цього року судом було задоволено заяви про стягнення боргу із мешканців села Раковець Богородчанського району. Один споживач заборгував 2851 гривень, інший – 2992 гривень. Тепер односельцям доведеться сплатити судові витрати - 2,1 тисяч гривень, суму боргу вони уже сплатили. У випадку несвоєчасної оплати заборгованості, споживачам довелося б оплатити ще й виконавчий збір – 10% від суми боргу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, щоб отримати судове рішення не обов’язково мати борг за розподіл у кілька тисяч гривень. У компанії приводять приклад мешканця смт. Перегінськ. Його сума заборгованості становила 700 гривень. Боржник рік не сплачував за доставку газу. Цього року довелося у судовому порядку. Минулого року, кажуть газовики, стягувалися борги за доставку газу у судовому порядку і на суму менше ніж 500 гривень.

"Як свідчить статистика, понад 50% боржників, справи яких передають до суду, одразу сплачують за доставку газу. Решта споживачів – у судовому порядку. Втрата субсидії, оплата судових витрат, виконавчого збору, а в окремих випадках – заборона виїзду за кордон, – такі наслідки чекають на злісних боржників нашої компанії. Тому рекомендуємо не чекати судового рішення та сплачувати за доставку газу вчасно", - говорить комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

У прес-службі підкреслили, що компанія змушена подавати до суду. Адже ці кошти є головним джерелом фінансування діяльності газорозподільної компанії.

"Підприємство спрямовує їх на утримання аварійно-диспетчерської служби, обслуговування газорозподільної системи, а це понад 15,5 тисяч км газопроводів, 826 газорегуляторних пунктів та 1461 шафовий газорегуляторний пункт, а також багато іншого обладнання. Сюди також входить оплата праці робітників, податки та багато іншого", - йдеться у повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Івано-Франківськгаз
Читайте також
"Чернігівгаз": споживачі більше 140 разів втручалися в системи газопостачання
"Хмельницькгаз" замінив близько 1800 об'єктів газорегулюючого обладнання
Прогноз погоди