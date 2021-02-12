"Івано-Франківськгаз" продовжує передавати справи боржників до суду. В компанії передають до суду справи, незалежно від суми заборгованості. Якщо споживач кілька місяців не сплачує за доставку газу і не пише заяву на реструктуризацію боргу – має усі шанси сплачувати рахунки за розподіл газу у судовому порядку.

"До прикладу, цього року судом було задоволено заяви про стягнення боргу із мешканців села Раковець Богородчанського району. Один споживач заборгував 2851 гривень, інший – 2992 гривень. Тепер односельцям доведеться сплатити судові витрати - 2,1 тисяч гривень, суму боргу вони уже сплатили. У випадку несвоєчасної оплати заборгованості, споживачам довелося б оплатити ще й виконавчий збір – 10% від суми боргу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, щоб отримати судове рішення не обов’язково мати борг за розподіл у кілька тисяч гривень. У компанії приводять приклад мешканця смт. Перегінськ. Його сума заборгованості становила 700 гривень. Боржник рік не сплачував за доставку газу. Цього року довелося у судовому порядку. Минулого року, кажуть газовики, стягувалися борги за доставку газу у судовому порядку і на суму менше ніж 500 гривень.

"Як свідчить статистика, понад 50% боржників, справи яких передають до суду, одразу сплачують за доставку газу. Решта споживачів – у судовому порядку. Втрата субсидії, оплата судових витрат, виконавчого збору, а в окремих випадках – заборона виїзду за кордон, – такі наслідки чекають на злісних боржників нашої компанії. Тому рекомендуємо не чекати судового рішення та сплачувати за доставку газу вчасно", - говорить комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

У прес-службі підкреслили, що компанія змушена подавати до суду. Адже ці кошти є головним джерелом фінансування діяльності газорозподільної компанії.

"Підприємство спрямовує їх на утримання аварійно-диспетчерської служби, обслуговування газорозподільної системи, а це понад 15,5 тисяч км газопроводів, 826 газорегуляторних пунктів та 1461 шафовий газорегуляторний пункт, а також багато іншого обладнання. Сюди також входить оплата праці робітників, податки та багато іншого", - йдеться у повідомленні.