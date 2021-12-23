"Ивано-Франковскгаз" предлагает потребителям новую услугу

В 2021 году АО "Ивано-Франковскгаз" предложило потребителям природного газа новую услугу - продажа газового оборудования: котлы, сигнализаторы, водонагреватели, модемы для передачи показаний и др. Все оборудование сертифицировано и соответствует международным стандартам качества.

Один из крупнейших сегментов продаж газового оборудования составляют котлы. Всего потребителями природного газа и застройщиками было приобретено полторы тысячи котлов. Владельцы новой техники уже имели возможность ее оценить.

Все чаще потребители покупают новые котлы с целью экономии использования газа. Новые образцы отопительной техники значительно энергоэффективнее по сравнению с котлами 10-15-летней давности. Ведь замена старого оборудования на новое, с новыми комплектующими, приводит к экономии газа. Коэффициент полезного действия (КПД) старых котлов намного ниже, потому что их основные теплообменники изготовляли из стали или чугуна, а в современных они изготовлены из нержавеющей стали или меди. Подобрать газовое оборудование, в соответствии с характеристиками помещений потребителей и его потребностями, помогут персональные менеджеры в Клиентских пространствах 104.ua.

Благодаря тому, что производители внедряют новейшие технологии, котлы становятся экономнее. Так, в сентябре Market.104.ua вывело на рынок собственный котел 104.ua Model T. Он позволяет экономить до 40% газа в отопительный период. Котел имеет энергоэффективную систему теплообменников. Эта модель предназначена для отопления и подогрева воды в квартирах и частных домах, ее КПД равен 92%. К тому же котел - безопасен, ведь выброс продуктов сгорания природного газа выводится турбиной наружу, за пределы помещения.

Энергоэффективное газовое оборудование легко выбрать в Клиентских пространствах или онлайн на сайте Market.104.ua. На нем имеется широкий выбор современной и энергоэффективной техники, детальным описанием и характеристикой. А если еще останутся вопросы – Вас проконсультирует менеджер по телефону 0 800 304 104. Там же можно заказать услугу "Перезвонить мне". А компания "Ивано-Франковскгаз" осуществит монтаж, первый пуск газа, а также предоставит гарантию и обслуживание.