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"Івано-Франківськгаз" пропонує споживачам нову послугу

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Четвер 23 грудня 2021 13:01
"Івано-Франківськгаз" пропонує споживачам нову послугу Фото: газовий котел (прес-служба "Івано-Франківськгазу")

У 2021 році АТ "Івано-Франківськгаз" запропонувало споживачам природного газу нову послугу - продаж газового обладнання: котли, сигналізатори, водонагрівачі, модеми для передачі показань та ін. Усе обладнання сертифіковане та відповідає міжнародним стандартам якості.

Один з найбільших сегментів продажів газового обладнання становлять котли. Всього споживачами природного газу та забудівниками було придбано півтори тисячі котлів. Власники нової техніки вже мали нагоду її оцінити.

Дедалі частіше споживачі купляють нові котли з метою економії використання газу. Нові зразки опалювальної техніки значно енергоефективніші у порівнянні з котлами 10-15-річної давнини. Адже заміна старого обладнання на нове, з новими комплектуючими, призводить до економії газу. Коефіцієнт корисної дії (ККД) старих котлів набагато нижчий, тому що їхні основні теплообмінники виготовляли зі сталі або чавуну, а в сучасних вони виготовлені з нержавіючої сталі або міді. Підібрати газове обладнання, відповідно до характеристик помешкань споживачів та його потреб, допоможуть персональні менеджери в Клієнтських просторах 104.ua.

Завдяки тому, що виробники впроваджують новітні технології, котли стають економнішими. Так, у вересні Market.104.ua вивело на ринок власний котел 104.ua Model T. Він дозволяє заощаджувати до 40% газу в опалювальний період. Котел має енергоефективну систему теплообмінників. Ця модель призначена для опалення і підігріву води у квартирах і приватних будинках, її ККД дорівнює 92%. До того ж котел - безпечний, адже викид продуктів згоряння природного газу виводиться турбіною назовні, за межі помешкання.

Енергоефективне газове обладнання легко обрати в Клієнтських просторах чи онлайн на сайті Market.104.ua. На ньому наявний широкий вибір сучасної та енергоефективної техніки, вичерпним описом та характеристикою. А якщо ще залишаться запитання – Вас проконсультує менеджер за номером 0 800 304 104. Там же можна замовити послугу "Передзвонити мені". А компанія "Івано-Франківськгаз" здійснить монтаж, перший пуск газу, а також надасть гарантію та обслуговування.

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