"Ивано-Франковскгаз": потребление газа уменьшилось почти на 26%

Объемы потребления природного газа в Ивано-Франковский области сокращаются. Так, за первый квартал 2019 года на Прикарпатье было потреблено 238,4 млн куб. м голубого топлива, это на 25,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Ивано-Франковскгаз".

Уменьшение объемов распределения газа произошло за счет всех категорий потребителей. Наибольшее сокращение потребления голубого топлива наблюдается среди бытовых потребителей – на 29,5%, промышленность сократила использование газа на 13,6%, бюджетные учреждения – на 13,5%.

"Если в прошлом году религиозные организации и предприятия ТКЭ увеличили потребление газа, то в 2019 году наблюдается обратная тенденция. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, религиозные организации этого года потребили голубого топлива на 0,18 млн куб. м меньше (21,3%), а теплоснабжающие компании – на 5,9 млн куб. м (16,7%)", – отметил коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик.

По словам пресс-службы, от объемов потребления природного газа зависит финансирование работ по содержанию газотранспортной системы в надлежащем состоянии и выполнение мероприятий предусмотренных Инвестпрограммой АО "Ивано-Франковскгаз". Ведь, источником финансирования текущей деятельности компании, затрат на обслуживание, ремонт, реконструкцию и модернизацию газовых сетей, а также на аварийно-диспетчерские и эксплуатационные службы является тарифная выручка от распределения газа.

"Так, вследствие уменьшения объемов потребления газа, за первый квартал 2019 года компания недополучила тарифную выручку в размере 59,5 млн гривен (без НДС). Кризисная ситуация с поступлением средств усугубляется еще и сезонностью потребления газа в летний период оно значительно уменьшается по сравнению с холодным временем года", - говорится в сообщении.