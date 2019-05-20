"Івано-Франківськгаз": споживання газу зменшилося майже на 26%

Об’єми споживання природного газу в Івано-Франківський області скорочуються. Так, за перший квартал 2019 року на Прикарпатті було спожито 238,4 млн куб. м блакитного палива, це на 25,9 % менше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Про це повідомляє прес-служба АТ "Івано-Франківськгаз".

Зменшення обсягів розподілу газу відбулося за рахунок усіх категорій споживачів. Найбільше скорочення споживання блакитного палива спостерігається серед побутових споживачів – на 29,5%, промисловість зменшила використання газу на 13,6%, бюджетні установи – на 13,5%.

"Якщо минулого року релігійні організації та підприємства ТКЕ збільшили споживання газу, то у 2019 році спостерігається зворотна тенденція. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, релігійні організації цього року спожили блакитного палива на 0,18 млн куб. м менше (21,3%), а теплопостачальні компанії – на 5,9 млн куб. м (16,7%)", – зазначив комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

За словами прес-служби, від обсягів споживання природного газу залежить фінансування робіт по утриманню газотранспортної системи в належному стані та виконання заходів передбачених Інвестпрограмою АТ "Івано-Франківськгаз". Адже, джерелом фінансування поточної діяльності компанії, витрат на обслуговування, ремонт, реконструкцію та модернізацію газових мереж, а також на аварійно-диспетчерські і експлуатаційні служби є тарифна виручка від розподілу газу.

"Так, внаслідок зменшення об’ємів споживання газу, за перший квартал 2019 року компанія недоотримала тарифну виручку у розмірі 59,5 млн гривень (без ПДВ). Кризова ситуація із надходженням коштів поглиблюється ще й сезонністю споживання газу - коли в літній період воно значно зменшується у порівнянні із холодною порою року", - йдеться у повідомленні.