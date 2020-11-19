"Ивано-Франковскгаз" подает в суд на должников за доставку газа

Газовый вентиль (dtek.com)

С начала года АО "Ивано-Франковскгаз" направило 50 тысяч досудебных уведомлений, и подало 2,3 тысяч исков на должников. Как свидетельствует статистика, более 50% должников, дела которых передают в суд, сразу платят за доставку газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Независимо от суммы задолженности: это несколько сотен гривен, или несколько тысяч гривен, потребители, которые несколько месяцев не платят за доставку газа и не пишут заявление на реструктуризацию долга – имеют все шансы платить за распределение в судебном порядке. В этом убедился житель Коломыйского района, которому теперь нужно уплатить не только 1,6 тысяч гривен долга, а и 2,1 тысяч гривен судебного сбора. Кроме того, придется оплатить еще 10% от долга исполнительной службе. Если же затягивать с исполнением решения суда – погашением задолженности, должника ждет запрет выезда за границу и ограничение управления автотранспортом. Поэтому вместо 1,6 тысяч гривен коломиянин теперь должен заплатить почти 3,9 тысяч", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, таких взысканий долга в судебном порядке немало.

"Рекомендуем не дожидаться судебного решения и платить за доставку газа вовремя. Если потребитель не может вовремя оплатить услуги газораспределительной компании, он может написать заявление на реструктуризацию долга. Однако игнорировать долг и досудебные уведомления не советуем. Взыскание долгов в судебном порядке приведет к дополнительным финансовым затратам", - говорит коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик.

По словам коммерческого директора, компания вынуждена применять принудительные методы взыскания задолженности, при этом не отключая клиентов-должников от газоснабжения. Ведь эти средства крайне необходимы для обслуживания газораспределительной системы и обеспечения бесперебойного газоснабжения в отопительный сезон.