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"Ивано-Франковскгаз" открыл четвертый центр обслуживания клиентов

Новости » Энергетика    19.06.2019 - 16:38
"Ивано-Франковскгаз" открыл четвертый центр обслуживания клиентов
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

До конца года компания планирует открыть еще два центра

АО "Ивано-Франковскгаз" открыл четвертый центр обслуживания клиентов. Отныне 24 тыс. жителей Долинского района смогут быстро, качественно и комфортно получать весь спектр услуг. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Открытие ЦОКа в Долине является очередным этапом реализации комплексной программы "Ивано-Франковскгаза" по развитию клиентского сервиса. В настоящее время такие центры успешно работают в Ивано-Франковске, Калуше и Коломые. Первых потребителей встречает администратор зоны ресепшн. Он предоставляет консультации по общим вопросам и помогает провести оплату через платежный терминал. Дополнительно обслуживают потребителей трое квалифицированных операторов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, уделено внимание и удобному зонированию помещения ЦОК: в зале установлены диваны, кулер с водой, есть wi-fi.

"Чтобы упростить связь наших клиентов с газовой компанией, мы ежегодно открываем современные ЦОКи и внедряем онлайн-сервисы. Они помогают пользователям природного газа быстро и качественно решать все газовые вопросы. Кроме того, для удобства клиентов Ивано-Франковской областью курсирует мобильный ЦОК. И это единственный в Украине мобильный центр по оказанию коммунальных услуг", – рассказывает начальник управления клиентского сервиса АО "Ивано-Франковскгаз" Юрий Колодий.

До конца года "Ивано-Франковскгаз" планирует открыть еще 2 современных Центра обслуживания клиентов – в Надвирной и Снятыне.

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Новости Украины Ивано-Франковскгаз
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