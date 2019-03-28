"Ивано-Франковскгаз" обжалует решение НКРЭКУ о наложении штрафа

Иллюстративное фото (УНИАН)

Компания считает его политически мотивированным и дискриминационным в отношении других потребителей

ПАО "Ивано-Франковскгаз" не соглашается с решением госрегурятора НКРЭКУ о наложении штрафа на компанию в связи приведением газа к стандартным условиям. Компания считает его политически мотивированным и дискриминационным в отношении других потребителей и будет обжаловать его в суде. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что решение НКРЭКУ от 26.03.2019 не отвечает главному его принципу деятельности – недопущение дискриминации. По словам пресс-службы, приведения к стандартным условиям объемов газа ставит в неравные условия потребителей, в которых установлены домовые счетчики или счетчики с термокорекцією с потребителями с обычными приборами учета.

"В Ивано-Франковской области более 55 тысяч потребителей используют счетчики с автоматической температурной компенсацией, еще более 7,5 тысячам прикарпатцам газ учитывает домовой прибор. Такие счетчики автоматически приводят газ к стандартным условиям. Исходя из логики НКРЭКУ, такие потребители должны платить больше других, и к ним не должен применяться понижающий коэффициент", – говорит финансовый директор ПАО "Ивано-Франковскгаз" Дмитрий Горбатюк.

Также в пресс-службе сообщили, что 27 декабря 2018 года окружной административный суд г. Киев вынес постановление о приостановлении действия постановления НКРЭКУ № 1496 относительно запрета ПАО "Ивано-Франковскгаз" приводить объемы использованного природного газа бытовым потребителям к стандартным условиям .

"Регулятор пытался обжаловать решение суда первой инстанции. Однако 20 марта этого года Шестой апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу НКРЭКУ. Учитывая это, решение госрегулятора о наложении штрафа идет в разрез с судебным определением. Единственный аргумент НКРЭКУ, вроде в тарифах на распределение природного газа уже учтена разница в объемах из-за не приведения газа к стандартным условиям. Однако, собранные данные Ассоциации газового рынка Украины и расчеты производственно-технологических потерь, предоставленные компанией свидетельствуют об обратном. За 2018 год, через заниженную стоимость на ВТВ, ущерб "Ивано-Франковскгаз" составляет 154,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

В ПАО "Ивано-Франковскгаз" предлагают изменить действующее законодательство. Например, изменить в Законе стандартные условия и перейти от "газпромовских" 20 градусов по Цельсию до европейских 0 градусов по Цельсию. Тогда, по словам пресс-службы, разница температур летом и зимой будет примерно одинаковой, а коэффициенты зимой ниже. Более того летние коэффициенты – будут компенсировать зимние.

"Другой вариант – перейти на енергоодиниці. Как это планировалось еще в 2015 году, но этого так и не произошло. Это сняло бы с повестки дня все разговоры о коэффициентах и качество газа и люди бы платили только за ту энергию, которую потребили, а не за кубы. Сейчас решение НКРЭКУ о наложении штрафа, "Ивано-Франковскгаз" будет обжаловать в судебном порядке, согласно действующего законодательства", - говорится в сообщении.