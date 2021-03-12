"Ивано-Франковскгаз" обнаружил кражу газа базой отдыха в Долинском районе

"Владелец комплекса отбирал голубое топливо в обход счетчика: присоединил к сети, газовый шланг вне прибором учета. Таким образом, при площади здания 1260 кв. м, за 2020 год, согласно показаниям счетчика, было вроде бы потреблено только 795 куб. м природного газа. По факту кражи газа специалисты "Ивано-Франковскгаза" составили соответствующий акт о нарушении, а также прекратили распределение газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, теперь недобросовестный потребитель должен компенсировать ущерб газораспределительной компании. Владельцу комплекса доначислено 537,5 тысяч гривен. Пока он не уплатит штраф и не ликвидирует все нарушения, газоснабжение не будет восстановлено.

"В целом, с начала 2021 года специалисты "Ивано-Франковскгаза" виявли 23 правонарушения по несанкционированного отбора газа: из них 6 незаконных врезок в газовые сети и 17 вмешательств в работу счетчиков газа. Как результат недобросовестным потребителям произведено доначисление на сумму 1 250 000 гривен", - говорится в сообщении.