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"Івано-Франківськгаз" виявив крадіжку газу відпочинковим комплексом в Долинському районі

Автор: Марія Тарариєва

Відпочинковий комплекс в селі Вишків Долинського району здійснював незаконний відбір природного газу. Працівники АТ "Івано-Франківськгазу" виявили факт крадіжки. Через дії недобросовісного споживача, газорозподільна компанія зазнала збитки на суму понад пів мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгазу".

"Власник комплексу відбирав блакитне паливо в обхід лічильника: приєднав до мережі газовий шланг поза приладом обліку. Таким чином, при площі будівлі 1260 кв. м, за 2020 рік, згідно показів лічильника, було начебто спожито тільки 795 куб. м природного газу. По факту крадіжки газу фахівці "Івано-Франківськгазу" склали відповідний акт про порушення, а також припинили розподіл газу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, тепер недобросовісний споживач повинен компенсувати збитки газорозподільної компанії. Власнику комплексу донараховано 537,5 тисяч гривень. Допоки він не сплатить штраф та не ліквідує усі порушення, газопостачання не буде відновлено.

"Загалом, з початку 2021 року фахівці "Івано-Франківськгазу" виявли 23 правопорушення з несанкціонованого відбору газу: з них 6 незаконних врізок в газові мережі та 17 втручань в роботу лічильників газу. Як результат недобросовісним споживачам здійснено донарахування на суму 1 250 000 гривень", - йдеться у повідомленні.

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Новини України Івано-Франківськгаз
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