"Ивано-Франковскгаз": из-за низких зарплат остаются вакантными более 500 должностей

Иллюстративное фото (УНИАН)

В тарифе на распределение газа зарплата прикарпатских газовиков составляет 8697 гривен

Из-за замороженных тарифов на распределение газа зарплата специалистов "Ивано-Франковскгаза" на 19 % меньше средней по промышленности и на 29% от средней зарплаты по отрасли. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В тарифе на распределение газа зарплата прикарпатских газовиков составляет 8697 гривен. В то же время, среднемесячная зарплата по отрасли в области составляет – 12274 гривен. По словам пресс-службы, небольшие зарплаты приводят к оттоку квалифицированных специалистов, которые ищут более высокооплачиваемую работу.

"С начала 2019 года из компании уволилось 179 работников. Главной причиной массовых увольнений газовиков является низкий уровень заработной платы, который на 29% меньше средней зарплаты по отрасли. Сегодня на предприятии вакантными являются 536 должностей. Как правило, это слесари, сварщики, монтеры, водители - люди, которые круглосуточно обеспечивают безаварийное распределение газа", - говорится в сообщении.

Да, только в аварийно-диспетчерской службе, которая круглосуточно ликвидирует утечки газа не хватает около 70 специалистов, еще 50 специалистов – в службе, которая осуществляет комплексно-приборное обследование: проверяет сети и выявляет утечки газа на них. Из-за незаполненности вакансий, увеличивается нагрузка на работников, а зарплата неизменно остается низкой.

"Зарплата газовиков ограничена тарифом на распределение природного газа, что является составляющей цены на газ. Эта составляющая не менялась с 2017 года. Из действующей цены природного газа за 1 куб. м для населения газораспределительная компания получает только 85 копеек. Из них лишь 25,7 копейки направляются на заработную плату, остальные средства – на замену и ремонт сетей, содержание АДС, установку бесплатных счетчиков и тому подобное", - рассказывает председатель правления АО "Ивано-Франковскгаз" Виталий Шульга.

По словам пресс-службы, сейчас все обращения газораспределительных предприятий Украины к НКРЭКУ об установлении экономически обоснованного тарифа на распределение в структуре цены на газ, остаются без рассмотрения. "На прошлой неделе газораспределительная компания провела открытые слушания проекта тарифа на распределение природного газа. Результаты встречи, оформленные соответствующим протоколом, компания направила на рассмотрение НКРЭКУ. С результатами можно ознакомиться на сайте компании в разделе "Тариф на распределение", - говорится в сообщении.