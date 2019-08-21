ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Івано-Франківськгаз": через низькі зарплати залишаються вакантними понад 500 посад

Новини » Енергетика    21.08.2019 - 12:59
"Івано-Франківськгаз": через низькі зарплати залишаються вакантними понад 500 посад
Ілюстративне фото (УНІАН)

В тарифі на розподіл газу зарплата прикарпатських газовиків складає 8697 гривень

Через заморожені тарифи на розподіл газу зарплата фахівців "Івано-Франківськгазу" на 19 % менша від середньої по промисловості та на 29% від середньої зарплати по галузі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В тарифі на розподіл газу зарплата прикарпатських газовиків складає 8697 гривень. В той же час, середньомісячна зарплата по галузі в області становить – 12274 гривень. За словами прес-служби, невеликі зарплати призводять до відтоку кваліфікованих спеціалістів, які шукають більш високооплачувану роботу.

"З початку 2019 року з компанії звільнилося 179 працівників. Головною причиною масових звільнень газовиків є низький рівень заробітної плати, який на 29% менший від середньої зарплати по галузі. Сьогодні на підприємстві вакантними є 536 посад. Як правило, це слюсарі, зварники, монтери, водії - люди, які цілодобово забезпечують безаварійний розподіл газу", - йдеться у повідомленні.

Так, лише в аварійно-диспетчерській службі, яка цілодобово ліквідовує витоки газу не вистачає майже 70 фахівців, ще 50 спеціалістів – в службі, яка здійснює комплексно-приладне обстеження: перевіряє мережі та виявляє витоки газу на них. Через незаповненість вакансій, збільшується навантаження на працівників, а зарплата незмінно залишається низькою.

"Зарплата газовиків обмежена тарифом на розподіл природного газу, що є складовою ціни на газ. Ця складова не змінювалася з 2017 року. З діючої ціни природного газу за 1 куб. м для населення газорозподільна компанія отримує лише 85 копійок. Із них лише 25,7 копійки спрямовуються на заробітну плату, решта коштів – на заміну та ремонт мереж, утримання АДС, встановлення безкоштовних лічильників тощо", - розповідає голова правління АТ "Івано-Франківськгаз" Віталій Шульга.

За словами прес-служби, наразі усі звернення газорозподільних підприємств України до НКРЕКП щодо встановлення економічно обґрунтованого тарифу на розподіл у структурі ціни на газ, залишаються без розгляду. "Минулого тижня газорозподільна компанія провела відкриті слухання проекту тарифу на розподіл природного газу. Результати зустрічі, оформлені відповідним протоколом, компанія направила на розгляд НКРЕКП. З результатами можна ознайомитись на сайті компанії в розділі "Тариф на розподіл", - йдеться у повідомленні.

"Чернігівгаз Збут": кількість звернень до контакт-центру зросла майже у два рази "Київоблгаз Збут" зарахував зекономлені субсидії на рахунки 16 тис. клієнтів
Новини України Івано-Франківськгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся