"Ивано-Франковскгаз" инвестировал в газораспределительные системы почти 34 млн гривен

В 2019 году АО "Ивано-Франковскгаз" инвестировало в развитие газовых сетей области 33,8 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания направила 8,9 млн гривен на модернизацию газопроводов, в частности, на реконструкцию и замену 17,6 км сетей. Больше всего километров газотранспортной системы модернизированы в Косовском районе и городе Ивано-Франковск, где значительная часть газовых сетей являются изношенными. По словам пресс-службы, это связано с тем, что газотранспортная система Прикарпатья является одной из старейших в Украине, большинство труб здесь прокладывались 50-60 лет назад.

"Главная задача нашей компании - бесперебойная и безаварийная доставка газа к потребителю. Чтобы выполнить это задание, необходимо ежедневно проводить комплекс мероприятий по обслуживанию газораспределительной системы", - рассказывает технический директор АО "Ивано-Франковскгаз" Игорь Высочанский.

В пресс-службе отметили, что для повышения уровня надежности систем газоснабжения, в этом году было закуплено 38 шкафных газораспределительных пунктов на общую сумму 5,885 млн гривен. Они регулируют, снижают и поддерживают стабильное давление газа в сетях, предотвращают его скачкам. От работы этих регуляторных пунктов зависит работа газовых плит, котлов, водонагревателей, а также безопасность потребителей.

"Напоминаем, обслуживание газораспределительной системы происходит за счет тарифной выручки компании, которая является единственным источником дохода "Ивано-Франковскгаза" и утверждается НКРЭКУ. Действующая методика формирования тарифа на распределение газа и объем инвестиций, которые утверждает госрегулятор, предусматривает выделение лишь небольшой части средств, необходимой для модернизации. Уже сейчас более 10% сетей являются замортизированными. И с каждым годом эта цифра увеличивается", - говорится в сообщении.