"Івано-Франківськгаз" інвестував у газорозподільні системи майже 34 млн гривень

В 2019 році АТ "Івано-Франківськгаз" інвестувало у розвиток газових мереж області 33,8 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Компанія спрямувала 8,9 млн гривень на модернізацію газопроводів, зокрема, на реконструкцію та заміну 17,6 км мереж. Найбільше кілометрів газотранспортної системи модернізовано в Косівському районі та місті Івано-Франківську, де значна частина газових мереж є зношеними. За словами прес-служби, це пов’язано з тим, що газотранспортна система Прикарпаття є однією з найстаріших в Україні, більшість труб тут прокладалися 50-60 років тому.

"Головне завдання нашої компанії - безперебійна та безаварійна доставка газу до споживача. Щоб виконати це завдання, необхідно щоденно проводити комплекс заходів по обслуговуванню газорозподільної системи", - розповідає технічний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Ігор Височанський.

У прес-службі зазначили, що для підвищення рівня надійності систем газопостачання, цього року було закуплено 38 шафових газорозподільних пунктів на загальну суму 5,885 млн гривень. Вони регулюють, понижують та підтримують стабільний тиск газу в мережах, запобігають його стрибкам. Від роботи цих регуляторних пунктів залежить робота газових плит, котлів, водонагрівачів, а також безпека споживачів.

"Нагадуємо, обслуговування газорозподільної системи відбувається за рахунок тарифної виручки компанії, яка є єдиним джерелом доходу "Івано-Франківськгазу" та затверджується НКРЕКП. Діюча методика формування тарифу на розподіл газу та обсяг інвестицій, що затверджує держрегулятор, передбачає виділення лише невеликої частини коштів, від необхідної, для модернізації. Уже зараз понад 10% мереж є замортизованими. І з кожним роком ця цифра збільшується", - йдеться у повідомленні.