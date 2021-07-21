"Ивано-Франковскгаз" инвестировал в газораспределительную систему более 101 млн гривен

"Каждый год объем инвестиций в газораспределительную систему Ивано-Франковской области определяется госрегулятом НКРЭКУ и предусматривается в тарифе. Ход выполнения работ и использование средств неуклонно контролируются регулятором", - говорится в сообщении.

Однако, по словам пресс-службы, в течение многих десятилетий действующий тариф на распределение газа не позволяет осуществить полноценную модернизацию сетей. Комплексное обновление системы является важным не только на безопасность, но и позволяет уменьшить расхода технологического газа, то есть в долгосрочной перспективе уменьшает нагрузку на потребителей газа.

"За последние три года АО "Ивано-Франковскгаз" осуществило реконструкцию 74,6 км газопроводов на сумму 37,6 млн гривен. Зато, для изменения динамики старения системы газоснабжения, необходимо ежегодно проводить модернизацию газопроводов не менее 150 км", - говорит технический директор АО "Ивано-Франковскгаз" Игорь Высочанский.

В пресс-службе отметили, что с 2018 года выполнена замена 93 устаревших шкафных газораспределительных пунктов на современные и надежные производства RGC Production на сумму 12,8 млн гривен. Для повышения уровня надежности систем газоснабжения, до конца года компания планирует заменить 73 ШГРП, которые обеспечивают стабильное давление в системе.

"Средства из тарифа за распределение природного газа являются основным источником инвестиций АО "Ивано-Франковскгаз". Поэтому компания призывает потребителей своевременно оплачивать услуги. Это даст возможность выполнять в срок все запланированные мероприятия и обеспечивать стабильное и безаварийное газоснабжение для более 400 тысяч потребителей Прикарпатья", - говорится в сообщении.