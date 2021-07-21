"Івано-Франківськгаз" інвестував у газорозподільну систему понад 101 млн гривень

"Кожного року обсяг інвестицій у газорозподільну систему Івано-Франківської області визначається держрегулятом НКРЕКП та передбачається у тарифі. Перебіг виконання робіт та використання коштів неухильно контролюються регулятором", - йдеться у повідомленні.

Однак, за словами прес-служби, протягом багатьох десятиріч чинний тариф на розподіл газу не дозволяє здійснити повноцінну модернізацію мереж. Комплексне оновлення системи є важливим не лише з огляду на безпеку, а й дозволяє зменшити витрати технологічного газу, тобто в довгостроковій перспективі зменшує навантаження на споживачів газу.

"За останні три роки АТ "Івано-Франківськгаз" здійснило реконструкцію 74,6 км газопроводів на суму 37,6 млн гривень. Натомість, для зміни динаміки старіння системи газопостачання, необхідно щороку проводити модернізацію газопроводів не менше 150 км", - говорить технічний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Ігор Височанський.

У прес-службі зазначили, що з 2018 року виконано заміну 93 застарілих шафових газорозподільних пунктів на сучасні та надійні виробництва RGC Production на суму 12,8 млн гривень. Для підвищення рівня надійності систем газопостачання, до кінця року компанія планує замінити 73 ШГРП, які забезпечують стабільний тиск в системі.

"Кошти з тарифу за розподіл природного газу є основним джерелом інвестицій АТ "Івано-Франківськгаз". Тож компанія закликає споживачів своєчасно оплачувати послуги. Це дасть змогу виконувати в строк усі заплановані заходи і забезпечувати стабільне і безаварійне газопостачання для понад 400 тисяч споживачів Прикарпаття", - йдеться у повідомленні.