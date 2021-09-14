"Ивано-Франковскгаз": почти 70% потребителей вовремя оплачивают доставку газа

266 тысяч потребителей АО "Ивано-Франковскгаз" своевременно оплачивают за услугу распределения газа. По сравнению с прошлым годом, количество должников уменьшилось на 35%.

В то же время, 159 тысяч потребителей еще имеют долги перед. Общая сумма их долга составила 55 млн гривен.

"Плата за распределение газа – это гарантия безаварийного и бесперебойного газоснабжения. Ведь за средства, уплаченные потребителями за доставку, финансируется деятельность аварийно-диспетчерской службы, которая ежедневно 24 часа в сутки 7 дней в неделю ликвидирует утечки газа, а также осуществляется ремонт газопроводов, обслуживание газорегуляторных и шкафных регуляторных пунктов, которые понижающие и поддерживают необходимое давление в сетях. От постоянного выполнения этих работ зависит наличие газа в помещениях потребителей. Для этого необходимо ежедневно заправлять спецтранспорт, закупать необходимые материалы, платить зарплату работникам, платить налоги", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, именно из-за этого "Ивано-Франковскгаз" вынужден взыскивать долги принудительно. В частности, за восемь месяцев компания передала в суд более 1,5 тысяч дел должников. Кроме долга, они должны будут оплатить еще и судебные издержки.

"В случае несвоевременной оплаты задолженности, потребителям пришлось бы оплатить еще и исполнительный сбор – 10% от суммы долга. Более того, должники рискуют остаться без газоснабжения. Ведь с 20 августа 2021 года, согласно Закону Украины №1657-IX, снят мораторий на отключение потребителей, имеющих задолженность от коммунальных услуг. Запрет на отключение будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности", - говорится в сообщении.

Для возобновления подачи газа потребителю будет необходимо, помимо суммы долга, еще и оплатить за услугу "приостановление-возобновление газоснабжения". Это более полутысячи гривен.

"В этом году значительно сократилось количество потребителей, которые не платили за распределение ни разу. Если в начале года их было 32,8 тысячи, то по состоянию на 1 сентября 2021 года – 20,2 тысячи", - говорит коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик.

Если потребителю сложно погасить долг за распределение газа сразу, он может заключить договор реструктуризации. Задолженность реструктуризируется на срок до 12 месяцев, в зависимости от суммы задолженности и уровня совокупного дохода.