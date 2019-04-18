"Ивано-Франковскгаз": 7 тыс. км внутридомовых газовых сетей никто не обслуживает

На Прикарпатье газовые сети в более 5 тыс. многоквартирных домах никто не обслуживает уже девять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ивано-Франковскгаз".

"Ответственность за их состояние возложена на собственника, ОСМД или управляющего. Однако те не спешат брать сети на свой баланс и заключать акты разграничения. В итоге 7 тыс. км внутридомовых сетей брошены на произвол судьбы, что может привести к чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, согласно Кодексу газораспределительных систем, газовые сети внутри многоквартирного дома принадлежат его совладельцам, в индивидуальном доме – его хозяину, в офисах или в общественном сооружении – юридическому лицу, которое является собственником. Это касается всего газового оборудования внутри или за пределами дома до точки разграничения. Для многоэтажного жилья такой точкой, как правило, является задвижка на вводе газовой трубы в дом.

"После подписания акта разграничения, балансодержатель или собственник должен заключить договор на обслуживание сетей. Это может быть газораспределительная компания, для прикарпатцев ПАО "Ивано-Франковскгаз", так и специализированные организации, которые имеют разрешение от Гоструда на проведение таких работ", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что необходимость подписания акта и договора продиктована Кодексом ГРМ. А Минэнергоугля сделало эту услугу рыночной, отменив приказ о проведении технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения газораспределительными компаниями.

"Сейчас самой большой проблемой являются дома, которые не имеют балансодержателя и не создано ОСМД. Таких в области насчитывается – 3121 дом. Больше всего в Ивано-Франковске -2003, Калуше – 145. Без актов разграничения и заключенного договора на обслуживание сетей, наша компания не имеет юридических оснований проводить их техническое обслуживание и согласно правилам безопасности систем газоснабжения, проводить распределение природного газа . А это может привести к непредсказуемой ситуации", – говорит главный инженер Андрей Витрикуш.

В "Ивано-Франковскгазе" отмечают, что неоднократно обращались в людей, управляющих и органов местного совета и разъясняли о необходимости подписания актов, как того требует действующее законодательство. Компания присылала письма, инициировала совещания, однако совладельцы (балансодержатели) зданий и в дальнейшем пренебрегают своей безопасностью.