"Івано-Франківськгаз": 7 тис. км внутрішньобудинкових газових мереж ніхто не обслуговує

На Прикарпатті газові мережі у більше 5 тис. багатоквартирних будинках ніхто не обслуговує уже дев’ять місяців. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Івано-Франківськгаз".

"Відповідальність за їх стан покладена на власника, ОСББ чи управителя. Однак ті не поспішають брати мережі на свій баланс та укладати акти розмежування. У результаті 7 тис. км внутрішньобудинкових мереж кинуті напризволяще, що може призвести до надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, відповідно до Кодексу газорозподільних систем, газові мережі всередині багатоквартирного будинку належать його співвласникам, в індивідуальному будинку – його господареві, в офісах або в загальногромадській споруді – юридичній особі, яка є власником. Це стосується всього газового обладнання всередині або за межами будинку до точки розмежування. Для багатоповерхового житла такою точкою, як правило, є засувка на вводі газової труби в будинок.

"Після підписання акту розмежування, балансоутримувач чи власник повинен укласти договір на обслуговування мереж. Це може бути газорозподільна компанія, для прикарпатців ПАТ "Івано-Франківськгаз", так і спеціалізовані організації, які мають дозвіл від Держпраці на проведення таких робіт", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що необхідність підписання акту та договору продиктована Кодексом ГРМ. А Міненерговугілля зробило цю послугу ринковою, скасувавши наказ про проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання газорозподільними компаніями.

"Наразі найбільшою проблемою є будинки, які не мають балансоутримувача та не створено ОСББ. Таких в області налічується – 3121 будинок. Найбільше в Івано-Франківську -2003, Калуші – 145. Без актів розмежування та укладеної угоди на обслуговування мереж, наша компанія не має юридичних підстав проводити їх технічне обслуговування та відповідно до правил безпеки систем газопостачання, проводити розподіл природного газу . А це може призвести до непередбачуваної ситуації", – говорить головний інженер Андрій Витрикуш.

В "Івано-Франківськгазі" зазначають, що неодноразово зверталися до людей, управителів та органів місцевої ради та роз’яснювали про необхідність підписання актів, як того вимагає чинне законодавство. Компанія надсилала листи, ініціювала наради, однак співвласники (балансоутримувачі) будинків і надалі нехтують своєю безпекою.