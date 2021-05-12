"Ивано-Франковскгаз": у 6 тысяч многоэтажек отсутствует обслуживание газовых сетей

"В области насчитывается около 1486 домов, которые вообще не имеют балансодержателя и в которых не создано ОСМД, больше всего их в Ивано-Франковске и Калуше - 1369. В результате тысячи километров внутридомовых сетей находятся в неконтролируемом состоянии, что может привести к аварийности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что согласно Кодексу газораспределительных систем, газовые сети внутри многоквартирного дома принадлежат его совладельцам, в индивидуальном доме – его хозяину, в офисах или в общегражданском сооружении – юридическому лицу, которое является собственником. Это касается всего газового оборудования внутри или за пределами дома до точки разграничения. Для многоэтажного жилья такой точкой, как правило, является задвижка на вводе газовой трубы в дом.

"Если нет актов разграничения и заключенного договора на обслуживание сетей, наша компания не имеет юридических оснований их обслуживать. Без регулярного обслуживания, сети, особенно в старом жилом фонде, становятся непригодными для эксплуатации", – говорит директор по капитальному строительству АО "Ивано-Франковскгаз" Александр Мандрик.

По словам пресс-службы, после подписания акта разграничения, балансодержатель или владелец должен заключить договор на обслуживание сетей. Это может быть как газораспределительная компания (для прикарпатцев - АО "Ивано-Франковскгаз"), так и специализированные организации, которые имеют разрешение от Гоструда на проведение таких работ.

"Стоимость услуг по техническому обслуживанию определяется индивидуально и зависит от имеющихся газовых приборов в квартире и количества квартир в доме. Заключить договор с газовой компанией потребители природного газа могут в 104.ua Клиентском пространстве. В "Ивано-Франковскгазе" призывают потребителей не пренебрегать своей безопасностью и вовремя заключать договоры на техническое обслуживание газовых сетей", - говорится в сообщении.