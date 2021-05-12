"Івано-Франківськгаз": у 6 тисяч багатоповерхівок відсутнє обслуговування газових мереж

"В області налічується близько 1486 будинків, які взагалі не мають балансоутримувача та у яких не створено ОСББ, найбільше їх у Івано-Франківську та Калуші - 1369. У результаті тисячі кілометрів внутрішньобудинкових мереж перебувають у неконтрольованому стані, що може призвести до аварійності", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що відповідно до Кодексу газорозподільних систем, газові мережі всередині багатоквартирного будинку належать його співвласникам, в індивідуальному будинку – його господареві, у офісах або у загальногромадській споруді – юридичній особі, яка є власником. Це стосується всього газового обладнання всередині або за межами будинку до точки розмежування. Для багатоповерхового житла такою точкою, як правило, є засувка на вводі газової труби в будинок.

"Якщо немає актів розмежування та укладеної угоди на обслуговування мереж, наша компанія не має юридичних підстав їх обслуговувати. Без регулярного обслуговування, мережі, особливо в старому житловому фонді, стають непридатними для експлуатації", – говорить директор з капітального будівництва АТ "Івано-Франківськгаз" Олександр Мандрик.

За словами прес-служби, після підписання акту розмежування, балансоутримувач чи власник повинен укласти договір на обслуговування мереж. Це може бути як газорозподільна компанія (для прикарпатців - АТ "Івано-Франківськгаз"), так і спеціалізовані організації, які мають дозвіл від Держпраці на проведення таких робіт.

"Вартість послуг з технічного обслуговування визначається індивідуально і залежить від наявних газових приладів у помешканні та кількості квартир у будинку. Укласти договір з газовою компанією споживачі природного газу можуть у 104.ua Клієнтському просторі. У "Івано-Франківськгазі" закликають споживачів не нехтувати своєю безпекою та вчасно укладати договори на технічне обслуговування газових мереж", - йдеться у повідомленні.