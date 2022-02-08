"Ивано-Франковскгаз" в 2021 году уплатил почти 262 млн гривен налогов

АО "Ивано-Франковскгаз" вошло в десятку крупнейших налогоплательщиков Ивано-Франковской области, отмечают в пресс-службе. В целом, компании, работающие под брендом РГК уплатили в прошлом году в бюджеты всех уровней 4,3 млрд гривен.

"Наша компания всегда действует прозрачно в вопросах оплаты труда и уплаты налогов, заботясь о своих работниках и общины области. "Ивано-Франковскгаз" входит в группу крупных налогоплательщиков Прикарпатья. Из общей суммы уплаченных налогов 82,5 млн гривен уплачено в местный бюджет, еще 178,9 млн гривен в государственный", – отметил финансовый директор АО "Ивано-Франковскгаз" Дмитрий Горбатюк.

Также в пресс-службе отметили, что в партнерстве с местными сообществами "Ивано-Франковскгаз" будет продолжать реализовывать образовательные, экологические инициативы в рамках политики устойчивого развития, а также внедрять новые проекты.

"К примеру, полигон "Ивано-Франковскгаза" является одним из пяти майданчихів Украины, на базе которого успешно проводись исследования влияния водорода и водородной смеси на газораспределительные сети, приборы и счетчики", - говорится в сообщении.