"Івано-Франківськгаз" у 2021 році сплатив майже 262 млн гривень податків

АТ "Івано-Франківськгаз" увійшло до десятки найбільших платників податків Івано-Франківської області, зазначають у прес-службі. Загалом, компанії, що працюють під брендом РГК сплатили в минулому році до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень.

"Наша компанія завжди діє прозоро в питаннях оплати праці та сплати податків, дбаючи про своїх працівників та громади області. "Івано-Франківськгаз" входить до групи великих платників податків Прикарпаття. Із загальної суми сплачених податків 82,5 млн гривень сплачено до місцевого бюджету, ще 178,9 млн гривень до державного", – зазначив фінансовий директор АТ "Івано-Франківськгаз" Дмитро Горбатюк.

Також у прес-службі зазначили, що у партнерстві з місцевими громадами "Івано-Франківськгаз" буде продовжувати реалізовувати освітні, екологічні ініціативи в рамках політики сталого розвитку, а також впроваджувати нові проєкти.

"До прикладу, полігон "Івано-Франківськгазу" є одним з п’яти майданчихів України, на базі якого успішно проводься дослідження щодо впливу водню та водневої суміші на газорозподільні мережі, прилади та лічильники", - йдеться у повідомленні.