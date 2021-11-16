"Ивано-Франковскгаз": 167 бюджетных учреждений не заключили договоры с поставщиком "последней надежды"

167 бюджетных учреждений Ивано-Франковской области до сих пор не заключили договоры с определенным правительством поставщиком "последней надежды" НАК "Нафтогаз Украины". "Ивано-Франковскгаз" неоднократно обращался в ОГА и органы местного самоуправления посодействовать в заключении бюджетными учреждениями таких договоров.

В компании отметили, что в случае отсутствия договора уже с 1 декабря бюджетные учреждения останутся без тепла или будут оплачивать потребленный газ по рыночной цене. Среди них и учреждения здравоохранения, образования, культуры.

"Напомним, в октябре "Нафтогаз" не успел заключить договоры со всеми бюджетными учреждениями страны на поставку газа по льготной цене. Поэтому, чтобы начать отопительный сезон, Кабмин принял постановление от 25 октября 2021 года, № 1102. Согласно постановлению, на время заключения договоров по упрощенной процедуре бюджетные учреждения получат газ от поставщика "последней надежды" по цене 16,8 гривен за 1 куб. м. А сама процедура подписания договоров с поставщиком должна быть завершена к 1 декабря этого года", - говорится в сообщении.

Если договоров не будет, АО "Ивано-Франковскгаз" не будет иметь права осуществлять доставку газа таким потребителям – бюджетным учреждениям.

"Времени на заключение договоров остается все меньше и меньше. Мы неоднократно обращались в Ивано-Франковский городской совет, областную государственную администрацию и органы местного самоуправления посодействовать в заключении договоров бюджетными учреждениями с поставщиком, - говорит коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик. - Только на этой неделе письма с разъяснениями были направлены в адрес ОГА и 62 ОТГ".

Согласно действующему законодательству, если у потребителя (независимо будет ли это бюджетное учреждение или частная компания) не был заключен с поставщиком договора, то он не имел права использовать природный газ. Исключение Кабмин сделал для бюджетных учреждений и тепловиков только до 1 декабря 2021 года.