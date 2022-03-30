В Ивано-Франковске женщин будут учить стрелять, - мэр

"По "денацификации и демилитаризации" в Ивано-Франковске: напоминаю, что мы в общине восстановили курсы первой домедицинской помощи. Только за первый день записалось более 150 человек! Также планируем возобновить обучение по стрельбам. В первую очередь надеюсь, что будут приходить учиться женщины. Чтобы враг почувствовал, что его здесь "ждали"! Также проводим в городе курсы по изучению украинского языка", - рассказал Марцинкив.

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