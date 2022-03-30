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В Івано-Франківську жінок вчитимуть стріляти, - мер

Фото: в Івано-Франківську жінок вчитимуть стріляти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У шкільних тирах Івано-Франківська з понеділка планують відновити навчання зі стрільби. Першочергово їх проводитимуть для жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Руслана Марцінківа під час прямого ефіру.

"Щодо "денацифікації та "демілітаризації" у Франківську: нагадую, що ми в громаді відновили курси першої домедичної допомоги. Лише за перший день записалось більш як 150 людей! Також плануємо відновити навчання зі стрільб. В першу чергу сподіваюсь, що приходитимуть навчатись жінки. Щоб ворог відчув, що його тут "чекали"! Також проводимо в місті курси з вивчення української мови", - розповів Марцінків.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 35 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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