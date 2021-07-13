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В Ивано-Франковске запретили купаться в городской реке. Там за пару дней утонули три человека

Автор: РБК-Украина

В Ивано-Франковске запретили купаться в реке Быстрица с сегодняшнего дня. Нарушителей ждет штраф в размере 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Руслана Марцинкива.

По его словам, под пешеходным мостом будет дежурить аварийно-спасательная служба МАРС, инспекторы муниципальной инспекции, а также попытаются привлечь Национальную гвардию.

"Кроме того разместим таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 000 грн!" Если погодные условия позволят, то будем менять русло реки", - написал мэр Ивано-Франковска.

За данным ГСЧС, в течение последних нескольких дней на Быстрице в Ивано-Франковске утонули три человека. Последним был ребенок.

"12 июля... поступило сообщение о том, что в городе Ивано-Франковск на улице Набережная возле магазина "АТБ", в реке Быстрица Солотвинская утонула девочка. Ребенка без сознания достали из воды... медики констатировали смерть", - говорится в сообщении ГСЧС.

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