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В Івано-Франківську заборонили купатися в міській річці. Там за кілька днів потонули три людини

Автор: РБК-Україна

В Івано-Франківську заборонили купатися у річці Бистриця із сьогоднішнього дня. Порушників чекає штраф у розмірі 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Руслана Марцінківа.

За його словами, під пішохіднім мостом чергуватиме аварійно-рятувальна служба МАРС, інспектори Муніципальної інспекції, а також спробують залучити Національну гвардію.

"Крім того розмістимо таблички "Купатись суворо заборонено! Штраф 50 000 грн!" Також якщо погодні умови дозволять, то будемо змінювати русло річки", - написав мер Івано-Франківська.

За даними ДСНС, протягом останніх кількох днів на Бистриці в Івано-Франківську потонули три людини. Останньою була дитина.

"12 липня... надійшло повідомлення про те, що у місті Івано-Франківськ на вулиці Набережна біля магазину "АТБ", у річці Бистриця Солотвинська потонула дівчинка. Дитину без свідомості дістали з води... медики констатували смерть", - говорится в повідомленні ДСНС.

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