В Ивано-Франковске вакцинированные получат билеты на футбол и льготы на проезд в транспорте
Фото: в Ивано-Франковске поощряют к вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Ивано-Франковске ввели еще две мотивации для вакцинированных от коронавируса. Мотивационные предложения будут действовать в течение сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.
Так, все, кто вакцинировался с 1 сентября по 1 октября и имеет карточку "Галка" (для проезда в общественном транспорте по городу), смогут обратиться в КП "Электроавтотранс" и получить на "Галку" 100 гривен.
Также вакцинированные в этот период любители футбола могут бесплатно получить в кассах стадиона "Рух" билетов на домашние футбольные матчи МФК "Прикарпатье".
Ранее РБК-Украина писало, как украинцев мотивируют вакцинироваться от COVID-19.