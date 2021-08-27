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В Ивано-Франковске вакцинированные получат билеты на футбол и льготы на проезд в транспорте

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Пятница 27 августа 2021 11:38
В Ивано-Франковске вакцинированные получат билеты на футбол и льготы на проезд в транспорте Фото: в Ивано-Франковске поощряют к вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Ивано-Франковске ввели еще две мотивации для вакцинированных от коронавируса. Мотивационные предложения будут действовать в течение сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Так, все, кто вакцинировался с 1 сентября по 1 октября и имеет карточку "Галка" (для проезда в общественном транспорте по городу), смогут обратиться в КП "Электроавтотранс" и получить на "Галку" 100 гривен.

Также вакцинированные в этот период любители футбола могут бесплатно получить в кассах стадиона "Рух" билетов на домашние футбольные матчи МФК "Прикарпатье".

Ранее РБК-Украина писало, как украинцев мотивируют вакцинироваться от COVID-19.

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